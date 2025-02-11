الكرملين: جزء كبير من أوكرانيا يريد أن يكون روسيّا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن جزءا كبيرا من أوكرانيا "يريد أن يكون روسيّا"، وذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن كييف قد تصبح "روسية يوما ما".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت الاثنين، قال ترامب إن الأوكرانيين "ربما يتوصلون إلى اتفاق وربما لا يتوصلون إليه. ربما يصبحون روسا يوما ما، وربما لا يصبحون روسا يوما ما".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الوضع في أوكرانيا "يتوافق إلى حد كبير مع كلمات الرئيس ترامب".

وأضاف "إنه لأمر واقع أن جزءا كبيرا من أوكرانيا يريد أن يكون روسيّا، وقد صار كذلك بالفعل"، في إشارة إلى ضم موسكو 4 مناطق أوكرانية في عام 2022.

وقال بيسكوف "أي ظاهرة يمكن أن تحدث بنسبة 50% إما نعم أو لا".

وقال ترامب إن إنهاء الحرب هو إحدى أولوياته في الأشهر الأولى من عهده.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع ترامب بشأن اتفاق محتمل، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" خلال عطلة نهاية الأسبوع أن ترامب كشف لها أنه تحدث بالفعل مع بوتين على انفراد بشأن هذه القضية.

ورفض الكرملين تأكيد أو نفي المكالمة.

شروط ومخاوف

وتخشى كييف أي تسوية لا تتضمن التزامات عسكرية حازمة، مثل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو نشر قوات لحفظ السلام، مقدّرة أنه خلافا لذلك، سيتمكن الكرملين من التحضير لهجومه التالي.

إعلان

من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا عن استعداده للتفاوض، شرط أن تلتزم أوكرانيا بمطالبه، وهي: التنازل عن 4 مناطق في جنوب البلاد وشرقها، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، والتخلي عن فكرة الانضمام إلى الناتو. لكنها شروط اعتبرتها كييف غير مقبولة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر إنه مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع بوتين "إذا كان هذا هو الترتيب الوحيد الذي يمكننا من خلاله إحلال السلام لمواطني أوكرانيا وعدم خسارة المزيد من الأرواح".

وسيلتقي زيلينسكي جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الجمعة خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

كذلك، سيوفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا في الأسبوع التالي مبعوثه الخاص كيث كيلوغ المكلّف بإعداد خطة لوضع حد للحرب، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة الأوكرانية.

وكانت روسيا بدأت حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.