السعودية وإيران ترفضان تهجير الفلسطينيين من غزة

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس الاثنين اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، أكدا خلاله رفض البلدين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وخلال الاتصال، أكد وزير الخارجية السعودي "الموقف الثابت للمملكة في رفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا من غزة إلى دول أخرى"، معلنا دعم السعودية لمقترح إيران بعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لتوحيد الموقف إزاء هذه المؤامرة.

من جهته وصف عراقجي المخطط الأميركي الإسرائيلي القاضي بتهجير سكان قطاع غزة قسرا وإبعادهم إلى دول أخرى بأنه امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى طمس القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما "لمواجهة هذه المؤامرة والتصدي لها"، وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما استنكر عراقي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، واصفا تلك التصريحات بـ"الوقحة"، معتبر إياها "دليلا على تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية وتهديدا مباشرا للسلام والأمن في المنطقة".

وأشار عراقجي إلى مشاوراته مع وزراء خارجية الدول الإسلامية و"الدعم المتزايد داخل منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات جدّية ضد المخططات الأميركية الصهيونية الهادفة إلى القضاء على فلسطين".

إعلان

كما أكد وجوب اتخاذ المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والعالم الإسلامي، "إجراءات عاجلة لمنع تطبيع الإبادة الجماعية وانتهاكات الكيان المحتل"، مشددا على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة هذا الأمر.