كتابات مسيئة للرسول خطها جنود الاحتلال على جدران منازل غزة

نقلت عدسة وكالة الأناضول عبارات مسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- خطها جنود إسرائيليون باللغة العبرية على جدران منازل فلسطينية مدمرة في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر لأكثر من 15 شهرا.

وتظهر العبارات، التي تحمل طابعا دينيا وقوميا، مدى الكراهية والعنف الذي يمارسه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، وتعد جزءا من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية.

ورصدت الوكالة انتشار عبارات مثل "محمد مات" و"شعب إسرائيل حي" على جدران المباني المدمرة في غزة.

وأعرب الفلسطينيون العائدون إلى منازلهم في غزة عن صدمتهم من انتشار العبارات المسيئة للرسول محمد (ص)، والتي خطها الجنود خلال الاجتياح الإسرائيلي الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد كتب الجنود الإسرائيليون عبارات كراهية على المباني المدمرة قبل انسحابهم من مدينة غزة العام الماضي، بحسب شهود عيان.

وقال شاهد عيان للأناضول في شهر فبراير/شباط 2024، إن الجنود كتبوا عبارات كراهية مثل "مقبرة غزة" و"ذكرى الدمار" على جدران المنازل المدمرة.

وارتكبت إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية مجازر مروعة بحق المصلين الفلسطينيين، حيث استهدفت المساجد والأماكن التي كانوا يقيمون فيها صلاتهم.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. كما دمرت إسرائيل 823 مسجدا بشكل كلي و158 مسجدا بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير 3 كنائس في قطاع غزة، وفقا لإحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.