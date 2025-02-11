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كتابات مسيئة للرسول خطها جنود الاحتلال على جدران منازل غزة

وثقت عدسة الأناضول عبارات خطها جنود إسرائيليون باللغة العبرية على جدران منازل فلسطينية مدمرة بقطاع غزة، بعضها يُسيء لرسول الإسلام محمد "ص". ورصدت الأناضول انتشار العبارات على المباني والجدران المدمرة جزئيا في القطاع الذي تعرض لإبادة جماعية نفذها الجيش الإسرائيلي طوال أكثر من 15 شهرا. بعض هذه العبارات حملت إساءة للرسول محمد من بينها: "محمد مات"، فيما حمل بعضها بعدا دينيا وقوميا مثل "شعب إسرائيل حي". وبالعادة تعكس العبارات التي يتركها الجنود الإسرائيليون على الجدران سواء في غزة أو بالضفة الغربية عقلية الكراهية لديهم، حيث تحمل كتابتهم معانٍ متطرفة تدعو للفتك بالفلسطينيين وطردهم وممارسة التطهير العرقي بحقهم. ( Anas Zeyad Fteha - وكالة الأناضول )
عبارات خطها جنود إسرائيليون على جدران منازل مدمرة بقطاع غزة بعضها يُسيء للرسول الكريم (الأناضول)
11/2/2025

نقلت عدسة وكالة الأناضول عبارات مسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- خطها جنود إسرائيليون باللغة العبرية على جدران منازل فلسطينية مدمرة في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استمر لأكثر من 15 شهرا.

وتظهر العبارات، التي تحمل طابعا دينيا وقوميا، مدى الكراهية والعنف الذي يمارسه الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، وتعد جزءا من سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية.

ورصدت الوكالة انتشار عبارات مثل "محمد مات" و"شعب إسرائيل حي" على جدران المباني المدمرة في غزة.

وأعرب الفلسطينيون العائدون إلى منازلهم في غزة عن صدمتهم من انتشار العبارات المسيئة للرسول محمد (ص)، والتي خطها الجنود خلال الاجتياح الإسرائيلي الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وثقت عدسة الأناضول عبارات خطها جنود إسرائيليون باللغة العبرية على جدران منازل فلسطينية مدمرة بقطاع غزة، بعضها يُسيء لرسول الإسلام محمد "ص". ورصدت الأناضول انتشار العبارات على المباني والجدران المدمرة جزئيا في القطاع الذي تعرض لإبادة جماعية نفذها الجيش الإسرائيلي طوال أكثر من 15 شهرا. بعض هذه العبارات حملت إساءة للرسول محمد من بينها: "محمد مات"، فيما حمل بعضها بعدا دينيا وقوميا مثل "شعب إسرائيل حي". وبالعادة تعكس العبارات التي يتركها الجنود الإسرائيليون على الجدران سواء في غزة أو بالضفة الغربية عقلية الكراهية لديهم، حيث تحمل كتابتهم معانٍ متطرفة تدعو للفتك بالفلسطينيين وطردهم وممارسة التطهير العرقي بحقهم. ( Anas Zeyad Fteha - وكالة الأناضول )
انتشار عبارات مثل "محمد مات" و"شعب إسرائيل حي" على جدران المباني المدمرة في غزة (الأناضول)

وهذه ليست المرة الأولى، فقد كتب الجنود الإسرائيليون عبارات كراهية على المباني المدمرة قبل انسحابهم من مدينة غزة العام الماضي، بحسب شهود عيان.

وقال شاهد عيان للأناضول في شهر فبراير/شباط 2024، إن الجنود كتبوا عبارات كراهية مثل "مقبرة غزة" و"ذكرى الدمار" على جدران المنازل المدمرة.

وارتكبت إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية مجازر مروعة بحق المصلين الفلسطينيين، حيث استهدفت المساجد والأماكن التي كانوا يقيمون فيها صلاتهم.

وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. كما دمرت إسرائيل 823 مسجدا بشكل كلي و158 مسجدا بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير 3 كنائس في قطاع غزة، وفقا لإحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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المصدر : وكالة الأناضول

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