ناشط يرفع علمي فلسطين والسودان خلال عرض "كندريك لامار" وبحضور ترامب

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر ناشطا يرفع علمي فلسطين والسودان خلال عرض المغني الأميركي "كندريك لامار" الذي أقيم في منتصف مباراة نهائي بطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية "السوبر بول 2025″، اليوم الاثنين، تعبيرا عن تضامنه مع الشعبين، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون وحسابات أميركية عبر المنصات، لحظة رفع الناشط راية جمعت علمي البلدين العربيين، مع كتابة كلمة "غزة" على الجزء الفلسطيني و"السودان" على الجزء الآخر، وتجول بهما لوهلة في الملعب أثناء العرض الغنائي قبل أن يتدخل الأمن ويوقفه.

في لقطة خطفت الأضواء قام احد الجماهير برفع علم السودان 🇸🇩 و فلسطين 🇵🇸 في حفل السوبر بول الأمريكي..#SuperBowl pic.twitter.com/CouRYK5M3N — درويش ®️ (@Derwish249) February 10, 2025

وتمكن الشاب من الصعود إلى المسرح ملوحا بالعلمين، ثم قفز إلى أرض الملعب وواصل الجري لفترة قصيرة قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن ويبعدوه عن المكان، وفق ما أظهرت الفيديوهات المتداولة.

"السودان… غزة" 📹 اللقطة الأبرز في #السوبر_بول هذا الموسم أحد الراقصين خلف المغني كيندريك لامار في العرض الغنائي بين شوطي المباراة، يرفع علم فلسطين والسودان معًا 🇸🇩🇵🇸❤️#SuperBowlLIX #SBLIX https://t.co/uK429h35S6 https://t.co/AUWyv8kCNL pic.twitter.com/R1FFndRbPH — 90+ (@90PlusKora) February 10, 2025

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ومع انتشار المقطع على منصات التواصل العربية، أبدى ناشطون إعجابهم بالفعل الذي قام به هذا الشاب، وقال مغردون إن من وصفوه "بالبطل الذي رفع علم فلسطين والسودان في أكبر حدث رياضي في أميركا، السوبر بول، هو راقص ضمن فرقة شاركت في إحياء حفل الافتتاح، ما ساعده على التمويه والنجاح في رفع العلم أمام أعين ترامب، الذي أصبح أول رئيس أميركي في التاريخ يشارك في هذا النشاط الرياضي. ضحّى بوظيفته من أجل توجيه رسالة عادلة للعالم، ونجح".

البطل الذي رفع علم فلسطين والسودان في أكبر حدث رياضي في أمريكا، السوبر بول، هو راقص ضمن فرقة شاركت في إحياء حفل الافتتاح، ما ساعده على التمويه والنجاح في رفع العلم أمام أعين ترامب، الذي أصبح أول رئيس أمريكي في التاريخ يشارك في هذه النشاط الرياضي. ضحّى بوظيفته من أجل توجيه رسالة… pic.twitter.com/VpaBrirRAc — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 10, 2025

وأضاف آخرون أن هذه اللقطة انتشرت على منصات التواصل أكثر من الحدث نفسه، الذي يُعد من أبرز الأحداث الرياضية في أميركا. يذكر أن المباراة جمعت بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيغلز، على ملعب "سيزارز سوبر دوم" في نيو أورليانز، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 40-22، ليحقق لقب السوبر بول لهذا الموسم، بحضور الرئيس ترامب وأفراد من عائلته. ويعد عرض منتصف المباراة تقليدا سنويا في السوبر بول يجمع بين الرياضة والترفيه، ويشارك فيه أبرز نجوم الموسيقى في أميركا.