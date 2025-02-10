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ناشط يرفع علمي فلسطين والسودان خلال عرض "كندريك لامار" وبحضور ترامب

متظاهر يرفع علم "فلسطين والسودان" في مباراة بأمريكا
ناشط يرفع علم "فلسطين والسودان" في مباراة بأميركا (مواقع التواصل)
10/2/2025

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر ناشطا يرفع علمي فلسطين والسودان خلال عرض المغني الأميركي "كندريك لامار" الذي أقيم في منتصف مباراة نهائي بطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية "السوبر بول 2025″، اليوم الاثنين، تعبيرا عن تضامنه مع الشعبين، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون وحسابات أميركية عبر المنصات، لحظة رفع الناشط راية جمعت علمي البلدين العربيين، مع كتابة كلمة "غزة" على الجزء الفلسطيني و"السودان" على الجزء الآخر، وتجول بهما لوهلة في الملعب أثناء العرض الغنائي قبل أن يتدخل الأمن ويوقفه.

وتمكن الشاب من الصعود إلى المسرح ملوحا بالعلمين، ثم قفز إلى أرض الملعب وواصل الجري لفترة قصيرة قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن ويبعدوه عن المكان، وفق ما أظهرت الفيديوهات المتداولة.

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ومع انتشار المقطع على منصات التواصل العربية، أبدى ناشطون إعجابهم بالفعل الذي قام به هذا الشاب، وقال مغردون إن من وصفوه "بالبطل الذي رفع علم فلسطين والسودان في أكبر حدث رياضي في أميركا، السوبر بول، هو راقص ضمن فرقة شاركت في إحياء حفل الافتتاح، ما ساعده على التمويه والنجاح في رفع العلم أمام أعين ترامب، الذي أصبح أول رئيس أميركي في التاريخ يشارك في هذا النشاط الرياضي. ضحّى بوظيفته من أجل توجيه رسالة عادلة للعالم، ونجح".

وأضاف آخرون أن هذه اللقطة انتشرت على منصات التواصل أكثر من الحدث نفسه، الذي يُعد من أبرز الأحداث الرياضية في أميركا. يذكر أن المباراة جمعت بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيغلز، على ملعب "سيزارز سوبر دوم" في نيو أورليانز، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 40-22، ليحقق لقب السوبر بول لهذا الموسم، بحضور الرئيس ترامب وأفراد من عائلته. ويعد عرض منتصف المباراة تقليدا سنويا في السوبر بول يجمع بين الرياضة والترفيه، ويشارك فيه أبرز نجوم الموسيقى في أميركا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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