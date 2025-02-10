ناشطون يتساءلون: ممن سيشتري ترامب غزة؟

من جديد عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليجدد التزامه بشراء للقطاع، وقال ترامب "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.

هذا التصريح الذي أطلقه ترامب من على متن الطائرة الرئاسية جعل رواد العالم الافتراضي يطرحون تساؤلات على الرئيس الأميركي بالقول: "ممن يريد أن يشتري غزة؟ وكم الثمن الذي سوف يدفعه؟ وهل هو فعلا قادر على امتلاكها؟".

من مين بده يشتريها؟

وكم الثمن اللي راح يدفعه؟

وهل فعلاً هو يقدر على امتلاكها؟

الناس يتساءلون.. pic.twitter.com/AnbmQGr3Co — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) February 9, 2025

وكان أول ما أجاب به رواد العالم الافتراضي على طرح ترامب هو البيت الشعري لأحمد شوقي الذي قاله رئيس حركة حماس يحيى السنوار في آخر فيديو ظهر فيه والذي عرضته قناة الجزيرة "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق".

تعودوا على الاستيلاء على اراضي الغير ونسبها لأنفسهم، محاولين تكرار القصة مع غزة ظنا منهم أنها أرض لا مالك لها — سامية حفناوي🇩🇿❤🇵🇸 (@SamoKhalil2) February 9, 2025

وأضاف مغردون أن ترامب يظن أن ماله سيشتري له الأوطان، ولكن ما لم يأخذوه بالسلاح لن يأخذوه بالسياسة ولا الأموال.

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وعلق آخرون على تصريحات ترامب بالقول "تهتم بالفلسطيني وتحميه من القتل بسرقة أرضه وتزود قاتله بالسلاح! ممن يريد شراء غزة؟ من سارق الأرض ومحتلها!"

وكأن ترمب هو سمسار وتاجر عقاري وليس رئيس دولة عظمى. ينفذ سياساته كسمسار وليس كرئيس ويتعامل مع الدول بالبيع والشراء لكن مالايعلمه بلفور القرن 21 #ترمب ان ماقبل ملحمة #طوفان_الأقصى َالتي غيرت وجه العالم ليس كما بعدها وأن مالم يستطيع تحقيقه نتنياهو ب #غزة لن يحققه ترمب على ارضها pic.twitter.com/h8IdhuZBcr — Maya rahhal (@mayarahhal83) February 9, 2025

وطالب ناشطون بسرعة رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد تصريحات ترامب التي قالوا إنها مخالفة للقرارات الدولية وقوانين الأمم المتحدة.

وأشار مدونون إلى أن من دعم الاحتلال في تدمير غزة لا يمكنه التحدث عن "إعادة إعمارها"، ومن يظن أنه قادر على امتلاكها أو منحها للغير، فليعلم أن إرادة أهلها أقوى من كل مخططاته. وأضافوا أن غزة التي صنعت الملاحم لن تكون لقمة سائغة لأوهام الطغاة.

لا سلطة ولا حماس ولا فتح، ولا أي دولة في العالم تملك قرار بيع أراضينا وبيوتنا. كل واحد منا حر في بيته، ومن يجرؤ على الاعتداء على بيوتنا أو التلاعب بحقوقنا، فلن يرى من شعبنا إلا النار، فنقول لترامب كمل حلمك مع نفسك🇵🇸🔻 — Karim Alsamei (@AboAlsamei) February 9, 2025

ورأى محللون أن "الرد العملي والحقيقي على ترامب وأطروحاته المقززة هو بدعم صمود غزة وأهلها، وعدم تركهم للابتزاز الصهيوني. فما لم تطبق الدول العربية والإسلامية قرارها بالكسر الفعلي للحصار عن غزة، ستبقى كل تصريحاتهم وشجبهم واستنكارهم حبرًا على ورق بلا أي قيمة. وحدها غزة الصامدة تستطيع تحويل أحلام ترامب إلى سراب إذا ما نصرها أشقاؤها بشكل عملي وصريح".

أمام أعين ترامب، رفع متظاهر علمي فلسطين والسودان في السوبر بول قبل أن يُطرح أرضًا ويُقمع، وذلك بعد وقت قصير من تصريحاته بأن أمريكا ستشتري غزة وتمتلكها . pic.twitter.com/M5wdZSYC8E — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 10, 2025

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ولفت مدونون الانتباه إلى أن تصريحات ترامب تكشف عن عقلية لا ترى في الشعوب سوى أرقام على جدول أعمالها، حيث يتم التعامل مع معاناة الفلسطينيين كصفقة تجارية، والحديث عن "شراء" غزة و"توزيع" أرضها كأنها ملكية خاصة يعكس فهمًا سطحيا للغاية للقضية الفلسطينية وتجاهلًا لعمقها التاريخي والإنساني.

كذلك أشاروا إلى التضحيات التي قدمها أهل غزة على مدى سنوات في مواجهة إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة بكل قوة، ولكنها لم تستطع أن تطبق فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهجير أهل غزة إلى دول الجوار.