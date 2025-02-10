قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة والمقاومة تتصدى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات، وتزامن ذلك مع اشتباكات تخوضها المقاومة مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة.

وقالت مصادر محلية إن آليات عسكرية لقوات الاحتلال اقتحمت الليلة بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، واعتقلت عددا من الشبان وأشعلت النيران في أحد المنازل.

وترافق ذلك مع اشتباكات مسلحة قام خلالها مقاومون بتفجير عبوات ناسفة خلال تصديهم لعملية الاقتحام.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تحرق أحد المنازل خلال اقتحام منطقة الواد في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين pic.twitter.com/iQYzCfFP4b — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 9, 2025

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مقاتلين في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة في مركبة عسكرية للاحتلال وتم إعطابها.

وأكدت سرية اليامون في سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال لإسناد سرية السيلة الحارثية التي تخوض أيضا اشتباكات في محاور عدة داخل البلدة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها في شوارع البلدة ودهمت عددا من منازل الفلسطينيين في الحي الشرقي من البلدة، واعتقلت شابا في منطقة وادي الباذان.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل. ودهم جنود الاحتلال المخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها وسط انتشار كثيف للجنود في المخيم.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس. pic.twitter.com/fkc5aLSOQa — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 10, 2025

وفي طولكرم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب بنيران الاحتلال في مخيم نور شمس، وقالت مصادر للجزيرة إن سلسلة انفجارات دوت في المخيم، وإن قوات الاحتلال شرعت في تدمير شارع المقبرة وفرضت حظر تجول على سكان المنطقة الشرقية.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن الشهيد في مخيم نور شمس هو إياس عدلي الأخرس وإنه استشهد بعد خوضه اشتباكا من المسافة صفر مع جنود العدو الإسرائيلي داخل المخيم.

وذكرت كتائب القسام أن جيش الاحتلال "سيفاجأ بمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية".

وارتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل عليها منذ 14 يوما إلى 8 شهداء وعشرات الإصابات والجرحى وآلاف النازحين.

عاجل | "كتـ.ـائب القسـ.ـام":

– "ننعى الشهيد إياس عدلي الأخرس بعد اشتباكه من المسافة صفر مع العدو بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة"

– "جيش الاحتلال سيفاجأ بمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية" pic.twitter.com/db4Z93nor2 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 9, 2025

من جانب آخر، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة بلدة طمون جنوبي طوباس، وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما. ثم وسّع الاحتلال عدوانه إلى مدينة طولكرم ومخيمها في 27 من الشهر نفسه، قبل أن يقتحم بلدة طمون ومخيم الفارعة في محافظة طوباس في الثاني من فبراير/شباط الجاري، حيث انسحب من طمون بعد حصار دام 7 أيام ويواصل عدوانه حتى الآن على مخيم الفارعة.

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وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي شنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين، بينهم 183 طفلا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.