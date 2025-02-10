عاجل | عمدة كييف: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوركانية تعرضت لهجوم روسي بطائرات مسيرة اليوم الاثنين، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى غير سكني.

وقال كليتشكو في منشور على تطبيق تلغرام "جميع خدمات الطوارئ في الموقع. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

وأكد مراسل الجزيرة في كييف سماع دوي انفجارات في المنطقة، ونقلت رويترز عن شهود أن الانفجارات بدت وكأنها ناجمة عن تشغيل نظم الدفاع الجوي.