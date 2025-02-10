هجوم روسي بالمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعات شرق وشمال أوكرانيا لهجوم مكثف بالمسيرات الروسية.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي بطائرات مسيرة اليوم الاثنين، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى غير سكني.

وقال كليتشكو في منشور على تطبيق تلغرام "جميع خدمات الطوارئ في الموقع. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

وأكد مراسل الجزيرة في كييف سماع دوي انفجارات في المنطقة، ونقلت رويترز عن شهود أن الانفجارات بدت وكأنها ناجمة عن تشغيل نظم الدفاع الجوي.

وأعلنت الإدارة العسكرية في سومي شمال شرقي البلاد تعرض مبنى وموقف للسيارات لهجوم من مسيرة ما أدى لحرائق واسعة.

كما سـمعت انفجارات في خاركيف ودونيتسك شرقا نتيجة للهجمات والاعتراضات.