الرئيس الإيراني: ترامب يدعم القتلة ويحميهم من الجنايات الدولية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم القتلة ويحميهم من محكمة الجنايات الدولية، وإن الولايات المتحدة تزعم أنها تسعى إلى السلام، بينما تقف إلى جانب المجرمين في إسرائيل.

وأضاف في خطاب له في تجمع جماهيري في العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة ذكرى الثورة الإيرانية إن "الكيان الصهيوني هو الذي يزعزع أمن المنطقة وليست إيران".

وقال إن بلاده قادرة بوحدتها على حل كل مشاكلها والتصدي للولايات المتحدة، وإن "ترامب يخطط للمؤامرات ضد إيران ويدّعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار معها.

وأضاف إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات مع طهران "فلماذا فرضت العقوبات؟"، مشيرا إلى أن بلاده تواجه حربا اقتصادية شاملة وعليها التصدي لها.

وأكد أن إيران لن تقع في فخ المؤامرات التي يخطط لها العدو ضدها، ولن تستسلم للقوى الأجنبية، ولكنها في الوقت ذاته لا تسعى إلى الحرب.