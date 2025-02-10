أعلنت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الاثنين- أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، مؤكدة تدميرها بالكامل.

ووفقا للوزارة، فقد تم إسقاط 7 طائرات مسيرة فوق منطقة كراسنودار الجنوبية، بينما تم اعتراض باقي الطائرات في مناطق أخرى بجنوب روسيا وغربها.

ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل إضافية بشأن الأهداف المحتملة للهجوم الأوكراني، لكنها شددت على أن قواتها تتعامل بشكل مستمر مع التهديدات القادمة من أوكرانيا باستخدام أنظمة دفاعية متطورة تشمل منظومات "بانتسير-إس" و"إس-400″.

بالمقابل، أعلن مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف ومدينة سومي بشمال شرقي أوكرانيا، مما تسبب في اندلاع حرائق وإصابة امرأة وتضرر منازل عدة.

وأكد رئيس بلدية كييف -في منشور على تلغرام- أن الهجوم الروسي على العاصمة أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني. وأضاف أن أجهزة الطوارئ هرعت إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

ورصدت أعمدة من الدخان تتصاعد في مناطق مختلفة من المدينة، بينما أكد شهود عيان سماع دوي انفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية للهجوم.

إعلان

وفي مدينة سومي، قال حاكم المنطقة إن الهجوم الروسي أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 38 عاما بجروح، مما استدعى نقلها إلى المستشفى. وأضاف أن 5 منازل تعرضت لأضرار جراء الهجوم بالطائرات المسيرة، حيث تحطمت النوافذ وتضررت الجدران بفعل الانفجارات.

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المدينة، لكن السلطات المحلية أشارت إلى أن قوات الطوارئ تعمل على إزالة الحطام وتقييم مدى الخسائر.

وتتزامن هذه الضربات الجوية مع تواصل العمليات العسكرية على جبهات القتال في أوكرانيا، حيث تسعى روسيا لتحقيق مكاسب ميدانية في مناطق مثل دونيتسك ولوغانسك، في حين تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عن مواقعها.

انفجار ناقلة نفط

وأفادت تقارير إعلامية بأن ناقلة النفط الروسية "كوالا" جنحت في بحر البلطيق شمالي روسيا أمس الأحد، بعدما تعرضت غرفة المحركات لانفجارات أدت إلى تسرب المياه إلى داخل السفينة وإجبار الطاقم على الإخلاء.

ووفقا لقناة "بازا" الروسية، فإن الناقلة كانت تحمل 13 ألف طن من زيت الوقود عندما وقع الحادث بالقرب من ميناء أوست-لوغا، على بعد 150 كيلومترا غربي سانت بطرسبورغ.

وقال حاكم منطقة لينينغراد إن السفينة تعرضت لأضرار في غرفة المحركات أثناء تشغيلها، لكنها تمكنت من الرسو من دون تسرب النفط إلى البحر، رغم أن تقارير أولية أشارت إلى جنوح مؤخرة الناقلة على شاطئ رملي.

وأعلنت وكالة النقل البحري والنهري الروسية أن تحقيقا رسميا قد بدأ لتحديد أسباب الانفجار، مؤكدة عدم وجود خطر فوري على البيئة أو غرق السفينة.

وبالتزامن مع هذا الحادث، تعرضت ناقلة نفط أخرى لمشاكل في أقصى شرق روسيا، حيث أفادت وكالة "إنترفاكس" بأن سفينة شحن صينية واجهت صعوبات بسبب عاصفة قرب جزيرة سخالين.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات تستعد لشفط جزء من حمولة السفينة التي يُعتقد أنها تحمل الفحم وزيت الوقود الثقيل، كإجراء احترازي لمنع أي كارثة بيئية محتملة.