رئيس كولومبيا يدعو وزراءه للاستقالة لفشلهم في تنفيذ مشاريعه

طلب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من وزرائه وغيرهم من كبار المسؤولين في حكومته الاستقالة، على خلفية انقسام عميق في حكومته عقب اجتماع متوتر بينه وبين وزرائه الأسبوع الماضي استمر أكثر من 5 ساعات وبثّ على الهواء مباشرة.

وكتب بيترو على منصة إكس -أمس الأحد- "طلبتُ استقالة الوزراء ومديري الدوائر الإدارية. سيكون هناك بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه الشعب".

وأعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد التي استضافت مؤتمر الأطراف الـ16 العام الماضي حول التنوع البيولوجي، استقالتها في وقت سابق بعد اجتماع غير عادي وعاصف الثلاثاء بين أول رئيس يساري في كولومبيا وبين حكومته.

وفي هذا الاجتماع، وجّه بيترو الذي وصل إلى السلطة عام 2022 حاملا برنامجا طموحا من الإصلاحات الاجتماعية، توبيخا إلى جميع وزرائه تقريبا بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع، وقال "إن الحكومة كانت ضعيفة الأداء".

واتهم العديد من المسؤولين، بمن فيهم وزراء التجارة والتعليم والصحة، بالتأخر في تسليم المشاريع الرئيسية.

وقالت سوزانا في مقابلة بثتها قناة لوس دانييليس "قدمتُ استقالتي إلى الرئيس غوستافو بيترو"، مضيفة أن القرار كان "صعبا".

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ومساء الأحد أعلن عدد من الوزراء والمسؤولين استقالاتهم، بينهم وزيرة العمل غلوريا راميريز التي كتبت على منصة إكس إن "السياسة يجب أن تُمارس دون غموض".