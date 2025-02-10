جولة أوروبية لوزير الخارجية الصيني هذا الأسبوع

يقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بجولة أوروبية مصغرة هذا الأسبوع يشارك خلالها في مؤتمر ميونخ للأمن.

ويجمع المؤتمر، الذي يُطلق عليه "دافوس الدفاع" والذي يُعقد سنويا في العاصمة البافارية الألمانية بين 14 و16 فبراير/شباط، نخبة الخبراء الجيوسياسيين في العالم.

ومن المقرر أن يزور وانغ المملكة المتحدة، حيث سيجتمع في لندن -الخميس- مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، وفق ما أفاد به ناطق باسم داونينغ ستريت، بعدما بدأ البلدان تحسين علاقاتهما إثر سنوات من التوترات.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن الوزيرين سيناقشان الأمن الدولي والحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يحيي لامي ووانغ الحوار الإستراتيجي بين بريطانيا والصين، وهو المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2018، وذلك لمناقشة القضايا الثنائية.

كذلك، يزور وانغ أيرلندا، على أن يتوجه بعد ذلك إلى نيويورك لحضور اجتماع حول الحوكمة العالمية في مقر الأمم المتحدة.

مجموعة العشرين

كما يشارك وانغ يي في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المقرر يومي 20 و21 فبراير/شباط في جنوب أفريقيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون إلى أن وانغ يعتزم "الدفاع عن التعددية والتعاون الدولي".

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وقال غوه "يتعين على مجموعة العشرين تعزيز روح الشراكة والتعاون من أجل النمو الاقتصادي العالمي، وتوجيه الحوكمة العالمية نحو مسار أكثر عدالة ومعقولية".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الأربعاء- أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب أفريقيا، متهما حكومة الدولة المضيفة بوضع جدول أعمال "معاد لأميركا".

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة على الصين وبعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.