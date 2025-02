مكتب الإيمان.. هل يكون ثمرة صحوة ترامب الدينية؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفل تنصيبه إن "الله أنقذه"، والآن يبدو أنه يرد الجميل بتركيز متزايد على الدين في ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة.

ووقع ترامب يوم الجمعة الماضي على أمر تنفيذي لفتح "مكتب الإيمان" في البيت الأبيض بقيادة القسيسة التلفزيونية باولا وايت، "المستشارة الروحية" لترامب.

وقبل ذلك بيوم، كشف ترامب -الذي سبق له أن تزوج ثلاث مرات- عن فرقة عمل تحت إشراف المدعية العامة الجديدة بام بوندي لاستئصال ما أسماه "اضطهاد" المسيحيين في الولايات المتحدة.

كما عين ترامب العديد من أعضاء مجلس الوزراء المرتبطين بالقوميين المسيحيين، بما في ذلك جيه دي فانس نائب الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث.

يأتي كل هذا، رغم حقيقة أن ترامب كان له منذ مدة طويلة علاقة غامضة بالدين، كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية التي نشرت التقرير.

وعلى عكس سلفه جو بايدن الكاثوليكي المتدين، نادرا ما يظهر ترامب في الكنيسة. لقد تم تسجيله في الكنيسة المشيخية، لكنه قال إنه "غير طائفي".

وعلى الرغم من قضية الإدانة الجنائية في قضية أموال ممثلة أفلام إباحية، وبيع نسخ من الكتاب المقدس بقيمة 60 دولارا تحمل علامة ترامب التجارية أثناء الحملة الانتخابية، فإن المسيحيين الإنجيليين استمروا في دعمه في انتخابات عام 2024 تماما كما فعلوا في عام 2016.

🙏President Trump signed an executive order establishing the White House Faith Office to empower faith-based organizations, community groups, and houses of worship.

This initiative strengthens families, uplifts communities, and protects religious liberty. pic.twitter.com/SerKq9scuf

— The White House (@WhiteHouse) February 8, 2025