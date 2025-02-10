الصين تعبر عن استيائها من بيان أميركي ياباني وتعدّه تدخلا بشؤونها الداخلية

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن احتجاجها الرسمي واستيائها الشديد من تصريحات وردت في البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان بعد اجتماع لقادة الدولتَين، والذي رأت أنه تضمن تعليقات سلبية تتعلق بالصين.

وأكد المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الصينية ليو جينسونج، خلال اجتماع مع كبير مسؤولي السفارة اليابانية في الصين، أن بكين تعدّ البيان المشترك محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، واصفا محتواه بأنه "يهاجم الصين ويشوّه سمعتها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، في إفادة صحفية، إلى أن البيان المشترك بين الولايات المتحدة واليابان يتضمن "تدخلا صارخا" في الشؤون الصينية الداخلية، واعتبر أن "التوصيف الخاطئ" للصين في البيان يسهم في "زيادة التوترات الإقليمية".

وأضاف أن الصين قد قدمت إقرارات رسمية لكل من الولايات المتحدة واليابان بشأن هذه القضايا.

يأتي ذلك بعد أن التقى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، حيث أكد الزعيمان أن العلاقة بينهما قد توطدت خلال الزيارة.

البيان المشترك

وركز البيان المشترك على ما وصفها بـ"الأنشطة الاستفزازية" التي تمارسها الصين في بحر جنوب الصين، وهو ما اعتبرته الصين افتراءً وتشويها لحقيقة الوضع. وكانت هذه التعليقات جزءا من سلسلة من التحذيرات التي أطلقها ترامب وإيشيبا ضد التحركات العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي ومضيق تايوان.

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وأدانت الولايات المتحدة واليابان في البيان المشترك ما وصفتاها بالأنشطة الاستفزازية للصين في بحر جنوب الصين المتنازع عليه. وتعهد الزعيمان بالوقوف معا لمواجهة "العدوان الاقتصادي الصيني"، حسب ما ورد في البيان.

وعلى الرغم من التوترات حول القضايا الإقليمية، فإن الاجتماع بين ترامب وإيشيبا أظهر تفاهما قويا بين البلدين في بعض القضايا الاقتصادية، حيث تم التأكيد على أهمية خفض العجز التجاري بينهما.