الهند تجري محادثات مع أميركا لشراء مركبات قتالية

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الهند تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء مركبات قتالية والمشاركة في إنتاجها، إضافة إلى الانتهاء من صفقة محركات طائرات مقاتلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وتعتمد الهند، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، أساسا على روسيا.

وفي الشهر الماضي، طلب ترامب من مودي، الذي يتوجه إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل في زيارة ليومين، شراء مزيد من المعدات الأمنية المصنوعة في الولايات المتحدة والتحرك "نحو علاقة تجارية عادلة".

وتجري الهند والولايات المتحدة محادثات منذ وقت طويل بشأن الإنتاج المشترك لمركبات "سترايكر" القتالية التي تصنعها شركة "جنرال ديناميكس" وتستخدمها أيضا القوات المسلحة الأميركية.

محركات طائرات

وتعكف الدولتان أيضا على الانتهاء من التعاقد على إنتاج مشترك لمحركات طائرات مقاتلة في الهند لصالح القوات الجوية الهندية، وهي صفقة اُتفق عليها في عام 2023، وفقا لمصدرين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.

وقال وزير الإنتاج الدفاعي الهندي سانجيف كومار للصحفيين أمس الأحد "نتمنى بالتأكيد تسريع الصفقة التي نود أن نبرمها مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن الجهود جارية في هذا الصدد.

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وقال المصدران إن مسؤولين من شركة "هندوستان أيرونوتيكس" الهندية المملوكة للدولة من المقرر أن يجتمعوا في الأسابيع المقبلة بمسؤولين أميركيين ووحدة الطيران والفضاء التابعة لشركة جنرال إلكتريك، المصنعة لمحركات "جي إي-414" لإجراء محادثات لإتمام الصفقة بحلول مارس/آذار المقبل.

وقال مصدران آخران تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن نيودلهي بدأت محادثات مع إدارة ترامب بشأن خطة لشراء مركبات سترايكر بعد عرضها في أواخر العام الماضي للجيش الهندي.

وأضاف المصدران أن الخطة تتضمن أن تستحوذ الهند على بضع مئات من مركبات سترايكر مع نظام صاروخي موجه مضاد للدبابات، ثم تشارك في إنتاجها لاحقا من خلال شركة مملوكة للدولة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصفقتان المحتملتان ستدرجان في المحادثات بين مودي وترامب.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن التجارة والتعاون الدفاعي والتكنولوجيا من بين القضايا التي ستناقش.