الكرملين يرفض تأكيد أو نفي محادثة بوتين وترامب

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه أجرى اتصالا ببوتين. وستكون تلك أول محادثة معترف بها رسميا بين بوتين ورئيس أميركي منذ أوائل 2022.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إنه ليس بوسعه قول المزيد عن هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه قال بالفعل قبل يوم واحد إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي أن بوتين وترامب تواصلا هاتفيا.

وقال بيسكوف "أدليت بتصريح بهذا المعنى أمس.. ولا يوجد شيء آخر يمكنني قوله. لا يمكنني التأكيد أو النفي".

في ذات السياق، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجب تلبية جميع شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا قبل إمكانية التوصل إلى أي تسوية.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي حدد بوتين شروطه لإنهاء الحرب على الفور، قائلا إنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن تسحب كل قواتها من 4 مناطق أوكرانية تسيطر روسيا على معظمها.

وقال ريابكوف إنه كلما أسرعت الولايات المتحدة والغرب في فهم ضرورة تلبية جميع شروط بوتين، كان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا أسرع.

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الحد من التسلح

يذكر أن ريابكوف يشرف على العلاقات الأميركية ومحادثات الحد من التسلح.

وقال اليوم الاثنين إن آفاق المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الاستقرار الإستراتيجي النووي لا تبدو واعدة.

وكان ترامب أدلى مؤخرا بتصريحات قال فيها إنه يريد العمل على خفض الأسلحة النووية.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال الكرملين إن بوتين أوضح أنه يريد استئناف محادثات خفض الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن.

وقال ريابكوف إن أميركا تريد عقد محادثات ثلاثية تشمل الصين، بينما تريد موسكو محادثات خماسية لمناقشة ملف التسلح.

وتطالب روسيا بإشراك بريطانيا وفرنسا، وهما قوتان نوويتان أيضا، في أي محادثات جديدة للحد من انتشار الأسلحة.