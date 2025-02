الجزيرة تكشف حملة إسرائيلية للتشكيك في رواية أسير فلسطيني

حظيت مشاهد مصورة للأسير الفلسطيني المحرر إبراهيم الشاويش بانتشار واسع عبر المنصات، وذلك بعد ما ظهر فيها آثار التعذيب والتجويع في السجون الإسرائيلية، فيما كشفت وحدة "سند" -التابعة لشبكة الجزيرة- محاولات حسابات إسرائيلية تضليل الجمهور بشأن القصة.

وتحدث الشاويش -في شهادته المتداولة- عن التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله، حيث عُذب بالكهرباء والكلاب، وغيرها من الوسائل التي تستخدمها إسرائيل.

Priceless example of Hamas info ops today. Just as with the 7th October rapes, they realise how badly they were hurt by the images of emaciated hostages yesterday.

So the pro-Hamas info campaign is in overdrive. This guy is 1) a cancer patient and 2) wasn’t on the prisoner… https://t.co/p9Re404Dbt

— Andrew Fox (@Mr_Andrew_Fox) February 9, 2025