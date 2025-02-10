الجزيرة تكشف حملة إسرائيلية للتشكيك في رواية أسير فلسطيني

حظيت مشاهد مصورة للأسير الفلسطيني المحرر إبراهيم الشاويش بانتشار واسع عبر المنصات، وذلك بعد ما ظهر فيها آثار التعذيب والتجويع في السجون الإسرائيلية، فيما كشفت وحدة "سند" -التابعة لشبكة الجزيرة- محاولات حسابات إسرائيلية تضليل الجمهور بشأن القصة.

وتحدث الشاويش -في شهادته المتداولة- عن التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله، حيث عُذب بالكهرباء والكلاب، وغيرها من الوسائل التي تستخدمها إسرائيل.

Priceless example of Hamas info ops today. Just as with the 7th October rapes, they realise how badly they were hurt by the images of emaciated hostages yesterday. So the pro-Hamas info campaign is in overdrive. This guy is 1) a cancer patient and 2) wasn’t on the prisoner… https://t.co/p9Re404Dbt — Andrew Fox (@Mr_Andrew_Fox) February 9, 2025

وتفاعلت المنصات حول العالم مع مقطع الأسير الفلسطيني المحرر، وقارنت صورته قبل الاعتقال وبعده، منددين باستمرار الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين دون أي تحرك عالمي.

في المقابل، أطلقت الحسابات الإسرائيلية حملة كبيرة للتشكيك في صحة القصة، ونفي الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق الأسرى الفلسطينيين.

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وقامت الحملة على إنكار أن إبراهيم الشاويش كان أسيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال البعض إنه كان أسيرا لكنه مصاب بسرطان المعدة، وقد عولج داخل إسرائيل.

This is Ibrahim Al-Shawish, a Palestinian teacher who was finally freed today after 16 months of captivity without charge. He endured daily torture and starvation, leaving him physically crippled and psychologically shattered. Israel still holds over 3,000 Palestinian hostages,… pic.twitter.com/wnbM8XRUfM — Kashif Chaudhry (@KashifMD) February 9, 2025

ورصدت وحدة "سند" حسابات إسرائيلية حرصت على الرد على كل التغريدات التي تفاعلت مع مشاهد الأسير الفلسطيني المحرر، مستخدمين روابط ومعلومات مضللة، ومدعين بأن القصة بأكملها مزيفة.

واستغلت بعض الحسابات رابطا لأسماء 736 أسيرا فلسطينيا من الأسماء المفرج عنها في المرحلة الأولى، للتأكيد على أن الاسم المذكور ليس موجودا في قائمة المفرج عنهم.

لكن الرابط الذي تتداوله الصفحات الإسرائيلية، يخص فقط الأسرى المحكوم عليهم، ولا علاقة له بأسرى قطاع غزة، والذين يعدون بالآلاف، ويخرجون تباعا خلال أيام التبادل.

وبفحص قائمة المفرج عنهم من أسرى غزة التي نشرتها هيئة شؤون الأسرى، فإن اسم إبراهيم الشاويش كان موجودا في القائمة التي أفرج عنها أول أمس السبت.

واعتقل الشاويش -وهو معلم بإحدى مدارس بيت حانون الثانوية- في 10 ديسمبر/كانون الأول 2023، من أحد مراكز الإيواء في شمال غزة.