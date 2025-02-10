إنتاج أول شحنة من الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال

أعلنت شركة "كوزموس إنرجي" الأميركية، الاثنين، إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقل "السلحفاة-آحميم" الكبير، المشترك بين دولتي موريتانيا والسنغال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرو جي إنجليس إن إنتاج الغاز يُعَد إنجازا كبيرا لحكومتي موريتانيا والسنغال وشركة كوزموس إنرجي.

وأضاف أن تصدير الغاز الطبيعي المسال من حقل آحميم سيتم في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عن الدخول في مرحلة تدفق الغاز من الآبار إلى سفينة الإنتاج، كمرحلة أخيرة قبل الإنتاج والتسييل والتصدير.

ويعتبر حقل آحميم للغاز الواقع في السواحل السنغالية الموريتانية مشروعا مهما وواعدا بالنسبة لموريتانيا والسنغال، وبلغت تكلفته الإجمالية 4.8 مليارات دولار.

ويتوقع أن ينتج الحقل في مراحله الأولى 2.3 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وفي أفق 2028-2030 سيصل إنتاجه إلى 10 ملايين طن سنويا.

وتستحوذ شركة بريتش بيتروليوم "بي بي" على نسبة 56% من المشروع، وكوزموس إنرجي الأميركية على 27%، في حين تمتلك السنغال نسبة 10% وموريتانيا 7%.