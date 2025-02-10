قررت الحكومة الإسرائيلية -خلال اجتماعها الأسبوعي- تأجيل اتخاذ قرار بخصوص تشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقها في تفادي هجوم السابع من أكتوبر.

وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء الإسرائيليين والمستشارة القضائية.

وجاءت النقاشات بعد أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية ألزم الحكومة بعد الجلسة بعد التماسات قدمت إليها لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن معارضته لإنشاء لجنة تحقيق بأحداث السابع من أكتوبر.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم مناقشة قضية تشكيل لجنة تحقيق رسمية مرة أخرى إلا بعد 3 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى حدوث خلافات خلال اجتماع الحكومة مع المستشارة القضائية للبت في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وانعقد الاجتماع بعد مهلة الـ60 يوما التي حددتها المحكمة العليا للحكومة في 11 ديسمبر/كانون الأول للبت في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن القرار لم يحظ بالإجماع، وأضاف "من المستحيل القول إن الحرب انتهت".

بدورها قالت المستشارة القضائية للحكومة "أبلغنا المحكمة في لاهاي اعتزامنا إنشاء لجنة تحقيق رسمية ولا يمكننا التراجع".

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أعظم كارثة

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الشاباك رونين بار قوله إنه يجب إنشاء لجنة تحقيق رسمية "لوجود مزاعم ومؤامرات بشأن هجوم 7 أكتوبر".

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه "سيتم إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أكبر كارثة في تاريخنا بوجود حكومة 7 أكتوبر أو من دونها".

أما زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس فقال إن "لجنة تحقيق في أعظم كارثة في تاريخنا ليست أمرا خاضعا لرغبة الحكومة، والمستجوبون لا يختارون المحققين".

وأضاف أن إنشاء لجنة تحقيق رسمية مستقلة وفقا للقانون سيتم لا محالة.