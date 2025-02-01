مقتل 18 جنديا باكستانيا و12 مسلحا في اشتباكات جنوب البلاد

قالت إدارة الإعلام بالجيش الباكستاني، في بيان اليوم السبت، إن 18 جنديا من قوات شبه عسكرية و12 مسلحا قُتلوا في اشتباكات بجنوب غرب البلاد.

وقال الجيش إن المسلحين كانوا قد حاولوا الليلة الماضية إقامة حواجز على طرق في إقليم بلوشستان المضطرب، وإن القتلى سقطوا أثناء إزالة قوات الأمن للحواجز.

ولم يتضح بعد إلى أي مجموعة ينتمي المسلحون.

جدير بالذكر أن الإقليم الغني بالمعادن، الذي يقع على الحدود مع إيران وأفغانستان، شهد تمردا دام عقدا من الزمان لجماعات من عرقية البلوش الانفصالية ومسلحين آخرين ينشطون هناك أيضا.

وفي حادث منفصل، يوم الثلاثاء، جرى إحباط محاولة مسلحين في سيارة محملة بالمتفجرات للسيطرة على موقع أمني باكستاني بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وفي أغسطس/آب، قتل ما لا يقل عن 73 شخصا في بلوشستان، عندما هاجم مسلحون انفصاليون مراكز للشرطة وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، وشنت قوات الأمن عمليات ردا على ذلك.