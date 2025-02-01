فتح معبر رفح لأول مرة منذ 8 أشهر لعبور المرضى الفلسطينيين إلى مصر

أُعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2024، مما سمح بعبور أول دفعة من المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر.

وفتح معبر رفح جاء ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تمتد 42 يوما وتشمل تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وزيادة المساعدات الإنسانية وعودة النازحين داخل القطاع إلى منازلهم، إضافة إلى السماح يوميا بعبور 50 مريضا و50 جريحا مع مرافقيهم إلى مصر لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الحافلات التي تقل المرضى والجرحى انطلقت من مستشفيي الشفاء في غزة وناصر في خان يونس، متوجهة إلى معبر رفح. وشملت الدفعة الأولى 50 مريضا و53 مرافقا، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى الجانب المصري، حيث كانت الفرق الطبية المصرية في انتظارهم.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد لوصول المصابين، وأوضحت أن المستشفيات في شمال سيناء، وخاصة في العريش والشيخ زويد، استعدت مسبقا لاستقبالهم.

ورغم إعادة فتحه، لا يزال المعبر خاضعا للسيطرة الإسرائيلية منذ مايو/أيار الماضي، عندما احتلت قوات الاحتلال جانبه الفلسطيني خلال العملية العسكرية على مدينة رفح.

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وأدى احتلال المعبر إلى توقف حركة السفر ومنع آلاف الجرحى من تلقي العلاج في الخارج، ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في محور فيلادلفيا، وهو ما سيتم بحثه لاحقا ضمن المراحل القادمة من الاتفاق.