مراسل الجزيرة نت بلندن الزميل أيوب الريمي في ذمة الله

تُوفِّي صباح اليوم في العاصمة البريطانية لندن مراسل الجزيرة نت الزميل أيوب الريمي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكان الزميل أيوب مراسلا للجزيرة نت منذ سنوات، كما كان من أكثر المراسلين نشاطا، وعرف بجديته واجتهاده وتفانيه في العمل، كما عُرف رحمه الله بسيرته الطيبة وحُسن خلقه مع زملائه ومع عموم الناس.

وأيوب الريمي صحفي مغربي وُلِد سنة 1990 بمدينة القنيطرة (نحو 30 كيلومترا غرب الرباط)، وهو خريج المعهد العالي للإعلام والاتصال بالعاصمة المغربية سنة 2013، تخصص الصحافة السمعية البصرية.

عمل الريمي صحفيا مع عدد من وسائل الإعلام المغربية والدولية، قبل أن ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن ويواصل عمله الصحفي، ومن هناك كان مراسلا للجزيرة نت منذ سنوات، كما أطلق على صفحته في يوتيوب برنامج "بودكاست هنا لندن".

وتتقدم أسرة الجزيرة نت بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى زوجته الزميلة سارة أيت خرصة، وتسأل الله تعالى أن يرحم زميلنا الفقيد ويسكنه فسيح جناته.