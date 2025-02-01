6 قتلى وحرائق بحادث طيران جديد شرقي أميركا

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل 6 أشخاص جراء سقوط طائرة صغيرة قرب مجمع تجاري في فيلادليفيا بولاية بنسلفانيا شرقي الولايات المتحدة.

وقالت المصادر ذاتها إن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق في عدة منازل اندلعت فيها النيران جراء سقوط الطائرة.

كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر في الشرطة أن الطائرة المنكوبة طائرة إسعاف وكانت تقل 6 أشخاص، منهم مريض وفرد من عائلته وطبيبان.

BREAKING: Plane crash near Roosevelt Mall in Philadelphia, Pennsylvania. Several homes are on fire, MASSIVE emergency response in-progress. pic.twitter.com/wl6rVCbX5m — Hexdline (@HexdlineNews) January 31, 2025

وقالت صحيفة "فيلادليفيا إنكويرر" نقلا عن الشرطة أن الحادث وقع بعد السادسة مساء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة قرب مركز روزفلت للتسوق في شمال شرق فيلادليفيا.

والأربعاء الماضي، أسفر حادث تصادم مميت بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية فوق العاصمة واشنطن عن مقتل 67 شخصا في واحدة من أسوأ كوارث الطيران في البلاد منذ حوالي 25 عاما.