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عاجل| نيويورك تايمز: إدارة ترامب تخطط لمراجعة دقيقة لعملاء في "إف بي آي" تمهيدا لفصلهم

1/2/2025-|آخر تحديث: 1/2/202505:03 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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