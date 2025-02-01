تعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -مساء اليوم السبت- أنه جرى تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي الذي استقال يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية الفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت استقالة هاليفي قد دشنت سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي، إذ اعترف -في رسالة استقالته- بأن "الجيش فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل وأن الدولة دفعت ثمنا باهظا".

كما أقر بتحمل المسؤولية قائلا: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.. مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".

وعقب إعلان استقالته، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيبدأ مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الأركان المقبل، إذ كان اللواء إيال زامير المرشح الأبرز لنيل المنصب.

وأعطت التقديرات الأفضلية لزامير، نظرا لكونه يشغل المدير العام لوزارة الدفاع، ولم يكن في الجيش وقت فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وإضافة إلى زامير، كان الحديث يدور عن 3 مرشحين آخرين، واحد سبق أن خدم في منصب نائب رئيس الأركان وهو الجنرال أمير برعام، إضافة إلى قائدي الجبهة الشمالية أوري جوردين والجبهة الداخلية رافي ميلو.

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يشار إلى أن فصائل فلسطينية، أبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كانت قد نفذت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسفر عن مقتل وأسر عسكريين ومستوطنين إسرائيليين واحتجازهم في القطاع من دون أن يتمكن الجيش من التنبؤ بذلك مسبقا ومنع حدوثه أو التعامل معه.