ترامب يتحدث عن "مشاورات جادة" لإنهاء الحرب بأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جادة للغاية مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنا أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي تصريحات أدلى بها لصحفيين في البيت الأبيض، لم يخض ترامب في تفاصيل أخرى، لكنه ألمح إلى أنه ربما سيفعل مع بوتين شيئا وصفه بالمهم.

وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض "مستويات عالية" من العقوبات على روسيا والرسوم الجمركية على الواردات من هناك إذا لم تتوصل موسكو إلى تسوية.

وفي الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات الرئاسية، أعلن ترامب مرات كثيرة أنه سيتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا في أول يوم في منصبه إن لم يكن قبل ذلك، لكن مستشاريه يعترفون مؤخرا بأن حسم الحرب سيستغرق شهورا.

في المقابل دعت روسيا إدارة الرئيس ترامب إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس السابق جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، كما أكدت أكثر من مرة أنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.