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عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن بيان لعائلات الأسرى: عودة الرهائن تذكرنا بأن 79 رهينة ما زالوا بغزة بانتظار إنقاذهم

1/2/2025-|آخر تحديث: 1/2/202512:47 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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