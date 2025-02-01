دفعة أولى من المرضى تغادر غزة اليوم من معبر رفح

أفاد مراسل الجزيرة بأن دفعة أولى من المرضى والمصابين ستغادر قطاع غزة إلى مصر من معبر رفح الذي ينتظر إعادة تشغيله اليوم السبت بعد 9 أشهر من الإغلاق المستمر، وذلك بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المراسل رامي أبو طعيمة إن 50 من مرضى السرطان والقلب -معظمهم من الأطفال- سينقلون على متن حافلات إلى المعبر، ومنه إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أبو طعيمة أن إجراءات أول إجلاء طبي منذ سريان وقف إطلاق النار تمت في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أنه لم تتم الموافقة على خروج بعض مرافقي المرضى.

كما انطلقت حافلة تقل مرضى آخرين ومرافقيهم من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وعند الوصول إلى المعبر، سيجري نقل المرضى والمصابين في سيارات إسعاف إلى الجانب المصري من الحدود.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن لجنة صحية مصرية تنتظر وصول المصابين الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية لهم.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة خروج المزيد من المرضى والمصابين من خلال معبر رفح.

لأول مرة منذ أشهر.. مشاهد لخروج المرضى من مجمع ناصر الصحي في خان يونس باتجاه معبر رفح البري للعلاج خارج #غزة pic.twitter.com/TVocnRw4nW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 1, 2025

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وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت أمس الجمعة إن الجيش انسحب من المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العانوني إن المهمة المدنية للاتحاد بدأت أمس في معبر رفح بناء على طلب من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وستشمل المهمة التعاون مع الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتقديم الرعاية الطبية حتى نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بالخطوة المقررة اليوم بإجلاء 50 مريضا عبر معبر رفح، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار ومنذ إغلاق المعبر في مايو/أيار الماضي.

وأضافت المنظمة أن 12 ألفا إلى 14 ألف شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة.