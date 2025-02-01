دفعة أولى من المرضى تغادر غزة اليوم من معبر رفح

أفاد مراسل الجزيرة بأن دفعة أولى من المرضى ستغادر قطاع غزة إلى مصر من معبر رفح الذي ينتظر إعادة تشغيله اليوم السبت بعد 9 أشهر من الإغلاق المستمر، وذلك بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المراسل رامي أبو طعيمة إن حافلة ستنقل 50 من مرضى السرطان والقلب إلى المعبر، ومنه إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أبو طعيمة أن إجراءات خروج الدفعة الأولى من المرضى تمت في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أنه لم تتم الموافقة على خروج بعض مرافقي المرضى.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة خروج المزيد من المرضى والمصابين من خلال معبر رفح.

لأول مرة منذ أشهر.. مشاهد لخروج المرضى من مجمع ناصر الصحي في خان يونس باتجاه معبر رفح البري للعلاج خارج #غزة pic.twitter.com/TVocnRw4nW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 1, 2025

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت أمس الجمعة إن الجيش انسحب من المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي انتشار بعثته المدنية في المعبر، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العانوني إن المهمة المدنية للاتحاد بدأت أمس في معبر رفح بناء على طلب من الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وستشمل المهمة التعاون مع الموظفين الفلسطينيين على الحدود وتقديم الرعاية الطبية حتى نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بالخطوة المقررة اليوم بإجلاء 50 مريضا عبر معبر رفح، والتي تعد الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار ومنذ إغلاق المعبر في مايو/أيار الماضي.

وأضافت المنظمة أن 12 ألفا إلى 14 ألف شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة.