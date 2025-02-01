حماس والصليب الأحمر يستنكران "الوضع المؤلم" للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم السبت- خروج الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل مباشرة إلى المستشفيات، مؤكدة أن ذلك يؤشر على "بشاعة" ما يتعرضون له في سجون الاحتلال من تعذيب.

كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين خلال إطلاق سراحهم اليوم، إذ كانوا "مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم".

وقالت حماس -في بيان لها- إن "خروج أسرانا من سجون الاحتلال إلى المستشفيات إثر التعذيب يؤكد بشاعة ما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية".

وأكدت أن "الانتهاكات المروعة والمتواصلة بحق أسرانا جرائم حرب تستدعي تدخلا دوليا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها".

كما تعهدت "بالوفاء لأسرانا في سجون الاحتلال بكسر قيدهم وإعادتهم إلى أحضان شعبهم".

من جانبها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الأسرى المفرج عنهم.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -في نسختها الإنجليزية- عن مصدر أمني لم تسمه قوله "أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم".

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وكان "أكثر ما أثار غضب المنظمة الدولية هو اقتياد الأسرى الفلسطينيين بعد رفع أيديهم المكبلة بالأصفاد خلف رؤوسهم وهو وضع مؤلم"، وفق المصدر ذاته.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق إن إسرائيل أطلقت اليوم سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 142 تم نقلهم من سجن كتسيعوت إلى قطاع غزة وتم إطلاق سراح الباقي من سجن عوفر إلى الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد إطلاق حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين صباح اليوم في الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.