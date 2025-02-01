حماس: حالة أسرى العدو تثبت قيم وأخلاق المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أفرجت عن 3 أسرى إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأميركية مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الأبطال من سجون الاحتلال.

وأوضحت حماس -في بيان- أنه رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي يعاني من أمراض متعددة.

وأضافت أن "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو تثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".

ودعت الحركة إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة.

هدية له ولزوجته

وتم تسليم الأسير الإسرائيلي الأميركي كيث شمونسل سيغال (65 عاما) وهو في كامل صحته وأناقته، وقد منحته المقاومة هدية له ولزوجته التي كانت أسيرة وأفرج عنها خلال الهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقبل تسليم سيغال، سلّمت كتائب القسام الأسيرين الإسرائيليين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وقد تم نقلهما في عربة عسكرية قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المقاومة غنمتها من خلال طوفان الأقصى.

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وأكد الجيش الإسرائيلي تسلم الأسرى الثلاثة، وقال الإسعاف الإسرائيلي إن الأسيرين السابقيْن ياردن بيباس وعوفر كالدرون بصحة جيدة.

يشار إلى أن كالدرون يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية فرنسية.