جامعة أميركية تعلق عمل مجموعة مؤيدة لفلسطين عامين

قررت جامعة ميشيغان تعليق عمل مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعة لمدة عامين، وجاء ذلك بعد أيام من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو لمكافحة "معاداة السامية" داخل الجامعات.

ووجهت لمجموعة "طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة"، والمعروفة باسم "سيف"، اتهامات بانتهاك معايير الجامعة لمنظمات الطلاب المعترف بها في احتجاجات وقعت الربيع الماضي، وتنظيم مظاهرة في حرم الجامعة دون إذن من إدارتها.

وقالت الجامعة في بيان "الاحتجاجات مرحب بها في جامعة ميشيغان، طالما أن تلك الاحتجاجات لا تنتهك حقوق الآخرين، أو تعرقل بشكل كبير أحداث أو عمليات الجامعة، أو تنتهك السياسات، أو تهدد سلامة المجتمع".

وأضاف البيان "لقد كانت الجامعة واضحة في أننا سنقوم بإنفاذ سياساتنا المتعلقة بالاحتجاجات والنشاط التعبيري، وأننا سنحاسب الأفراد والمنظمات الطلابية على أفعالهم لضمان بيئة آمنة وشاملة للجميع".

وشهدت الجامعات الأميركية على مدار أشهر موجة من المظاهرات والاعتصامات رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، وأدت تلك الاحتجاجات إلى اعتقال نحو 3200 شخص.

ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا -الأربعاء الماضي- يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة ما وصفها بـ"معاداة السامية" داخل الجامعات، وتعهد بمحاكمة الجناة وإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين "المتعاطفين مع حماس".