أعلنت تحالفات في العديد من المدن الألمانية عن تنظيم مظاهرات -اليوم السبت- من أجل الديمقراطية وضد التعاون مع الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا".

وفي مدينة لايبتسيج دعا المنظمون إلى مظاهرة عقب ظهر اليوم تحت شعار "حائط صد بدلا من مشعلي النيران". وتوجد دعوات مماثلة للتظاهر وفعاليات احتجاجية في مدن أخرى، مثل مانهايم، وإيسن، وكولونيا، وشتوتغارت، وهيلدسهايم.

كما يتوقع تنظيم مظاهرات أخرى غدا الأحد، وذلك في العاصمة برلين ومدن كاسل وأولم ونورنبرغ.

يذكر أن عشرات الآلاف من المحتجين خرجوا إلى الشوارع أول أمس الخميس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة برلين، وفرايبورغ، وهانوفر وميونخ. ومن المقرر تنظيم مظاهرات أخرى غدا الأحد، تشمل برلين وكاسل وأولم ونورنبرغ.

وتأتي المظاهرات على خلفية اقتراح برلماني لتشديد سياسة الهجرة، والذي نجح التحالف المسيحي في تمريره -يوم الأربعاء الماضي- بدعم من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا"، من بين آخرين.

ومنذ ذلك الحين صار هناك غضب كبير من تصرف مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي وكتلة التحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).