بلدية جنين: 15 ألف نازح والمدينة تعيش كارثة إنسانية

قال محمد جرار، رئيس بلدية جنين في شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، إن 15 ألف فلسطيني نزحوا من مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المدينة تعيش "كارثة إنسانية حقيقية".

وأوضح جرار أن جميع من غادروا المخيم نزحوا لقرى مجاورة، وأن هناك صعوبة بالغة في التواصل مع المئات ممن تبقوا داخله لإيصال الأدوية والمواد الأولية لهم.

وأكد أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 100 منزل بشكل كلي في المخيم ومحيطه، وأن 4 مستشفيات -من أصل 5 في المدينة- لا تصلها المياه بعد تدمير الاحتلال الخطوط المغذية لها.

وأشار إلى أن 35% من مساحة مدينة جنين محرومة من الماء، مؤكدا أن إعادة الحياة إلى سابق عهدها في المخيم صعب للغاية بسبب الدمار الكبير الذي أحدثه الاحتلال وتدمير خطوط المياه والكهرباء.

#صور | مئات الأسر الفلسطينية في مخيم جنين في رحلة نزوح بعد اللجوء، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. يا أهلنا في جنين التي تحتضن الآلام عقوداً بعد عقود وما انحنت لغاصبٍ أو دعيّ، هو الله لن يترككم، ولن يخيبكم، ولن يتِرَكم أعمالكم، ولن يجعل للكافرين عليكم سبيلاً. pic.twitter.com/LOcvsqFSQL — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) July 4, 2023

تجدر الإشارة إلى أن العدوان الإسرائيلي على جنين بدأ في اليوم الثالث من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انطلق رسميا في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إبادة جماعية إسرائيلية في القطاع استمرت أكثر من 15 شهرا.

إعلان

وأسفر العدوان على جنين عن استشهاد 20 فلسطينيا بينهم طفلة (30 شهرا)، وإصابة 50 آخرين على الأقل، واعتقال العشرات، كما هدم الاحتلال نحو 100 منزل وأحرق منازل أخرى.