السيسي يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة تهنئة للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بمناسبة توليه المنصب، متمنيا له "النجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري".

ونقل بيان للرئاسة المصرية على منصة "إكس" عن السيسي قوله "أتوجّه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتولّيه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، خلال المرحلة الانتقالية". وأضاف "تمنياتي له بالنجاح في تحقيق تطلّعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة للسيد أحمد الشرع لتوليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية https://t.co/ENPXrcH29K #السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي #الجمهورية_الجديدة #موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) January 31, 2025

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقلّ من شهرين على قيادته هجوما لفصائل معارضة أطاح بالرئيس بشار الأسد.

كما أعلن عن قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في النظام المخلوع، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

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وتلقى الشرع، تهاني عربية رسمية بمناسبة توليه رئاسة البلاد بالمرحلة الانتقالية، فيما استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بأول زيارة لقائد دولة لدمشق منذ سقوط نظام الأسد.