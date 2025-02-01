البنتاغون يرحل المهاجرين إلى غوانتانامو خلال أيام وفنزويلا تستقبل رعاياها

كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم بدء عملية نقل مهاجرين غير نظاميين إلى معتقل غوانتانامو في نهاية الأسبوع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويأتي هذا القرار عقب توقيع ترامب، الأربعاء الماضي، مذكرة رسمية تقضي بقيام الحكومة الفدرالية بإعداد منشآت المعتقل داخل القاعدة الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا لاستيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين.

ووفقا لما ذكره موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع، ستبدأ عمليات الترحيل بمجرد الانتهاء من الترتيبات النهائية، حيث من المقرر أن يتم التخطيط لرحلتين إلى غوانتانامو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن هذه الترحيلات تأتي ضمن حملة الإدارة الأميركية لمواجهة "الهجرة غير النظامية"، ومن المقرر أيضا أن تشمل رحلة أخرى إلى بيرو خلال الفترة نفسها.

قلق أممي

في المقابل، انتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الإجراء، حيث ذكر أن "أي إجراءات تهدف إلى الحد من الهجرة يجب أن تحترم الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء وكرامتهم".

ويأتي هذا بعد أن وقّع ترامب قانون "ليكن رايلي"، الذي يهدف إلى منع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة. وخلال حفل التوقيع، أعلن ترامب أنه أصدر أوامر بتجهيز منشآت غوانتانامو لاستقبال 30 ألف مهاجر غير نظامي وصفهم بـ"المجرمين".

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وصادق الكونغرس على القانون، الذي يحمل اسم طالبة أميركية قتلت على يد مهاجر غير نظامي، بدعم من بعض الديمقراطيين، ما يُعد إنجازا قانونيا بارزا لترامب، الذي أكد خلال حملته الانتخابية أن أمن الحدود يشكل أولوية قصوى.

فنزويلا توافق على استقبال المرحّلين

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، السبت، أن فنزويلا وافقت على استقبال جميع رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المرحّلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك أفراد عصابة "ترين دي أراغوا".

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن "عمليات الترحيل تجري بوتيرة غير مسبوقة، وقد وافقت جميع الدول على إعادة استقبال مواطنيها المرحّلين".

كما أبدى الرئيس الأميركي ترحيبه بعودة 6 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا، بعد محادثات بين مبعوثه الخاص ريتشارد غرينيل والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي دعا إلى "بداية جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وشدد ترامب على التزامه بتنفيذ "أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة"، متعهدا بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من دول أميركا اللاتينية.