اجتماع عربي بالقاهرة لبحث اتفاق غزة واستهداف الأونروا

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت اجتماعا لـ6 دول عربية يتناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بـقطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد حظرها من طرف إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن اجتماع القاهرة يشارك فيه وزراء الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والأردني أيمن الصفدي.

كما يشهد الاجتماع مشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وإذ لم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى بالخصوص، قال تلفزيون "المملكة" الأردني إن المشاركين في الاجتماع الموسع "سيبحثون تطورات الأوضاع بالمنطقة، وخصوصا جهود تثبيت وقف اتفاق إطلاق النار في غزة".

وأضافت أن المجتمعين سيبحثون كذلك "سبل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأونروا وتمكينها من أداء تكليفها الأممي".

ترامب والأونروا

ويأتي الاجتماع بعد أيام من طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا بنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما لاقى رفضا من هذين البلدين، وأطراف عربية ودولية أخرى.

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كما يأتي بعد يومين من سريان قرار الحكومة الإسرائيلية حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، اعتبارا من الخميس الماضي.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بعد 15 شهرا من إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين وخلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.