"إم 23" تواصل زحفها شرق الكونغو الديمقراطية

واصل متمردو حركة 23 مارس (إم 23) أمس الجمعة تقدمهم شرقي الكونغو الديمقراطية بعد سيطرتهم شبه الكاملة على غوما الإستراتيجية، وتوعدت الحركة بمواصلة الزحف إلى العاصمة كينشاسا.

وأعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 700 قتيل و2800 جريح سقطوا في المعارك التي دارت بين يومي الأحد والخميس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيطرة على مدينة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو.

وشكّل الهجوم الذي استمر أسابيع، تصعيدا مفاجئا في منطقة تشهد نزاعا تنخرط فيه عشرات الحركات المسلحة وأودى بحياة نحو 6 ملايين شخص على مدى ثلاثة عقود.

وواصل مقاتلو حركة "إم 23" -التي تُتهم بتلقي الدعم من رواندا- تقدّمهمم جنوب غوما، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن القتال يتركز على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة كافومو الواقعة على الضفة الجنوبية من بحيرة كيفو شرق الكونغو الديمقراطية.

وتحوي المدينة مطارا عسكريا إستراتيجيا، وقد أنشأت فيها القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية خط دفاعها الرئيسي على بُعد 40 كلم إلى الشمال من بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو.

وتقول رواندا إنها تسعى للقضاء على مقاتلين مرتبطين بالإبادة الجماعية التي وقعت في 1994، لكنها تُتهم بالسعي للاستفادة من موارد المنطقة، لا سيما المعادن المستخدمة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة.

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وأدى حاكم عسكري جديد لشمال كيفو اليمين الدستورية أمس الجمعة في مدينة بيني التي أعلنت عاصمة جديدة للإقليم بعد سقوط غوما. وقضى الحاكم السابق لشمال كيفو الأسبوع الماضي بعد إصابته بالرصاص بالقرب من خط المواجهة.