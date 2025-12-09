نحو ألف مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية جيش الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن محافظة القدس، أن 960 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتهديد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، بينما تتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل للحشد والرباط في باحات الأقصى، من أجل إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، من خلال التدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بوابات الحرم، ما يفاقم من التضييق المفروض على المصلين والمرابطين.