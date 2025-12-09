موجة طقس سيئ تضرب دولا عربية.. ضحايا بالعراق وتحذيرات في غزة

تشهد عدة دول عربية، يومي الثلاثاء والأربعاء، موجة من الطقس غير المستقر والتحذيرات المناخية، من جريان السيول إلى تساقط البرد وتكوّن الضباب، ما أسفر عن سقوط ضحايا بالعراق، في حين حذرت الحكومة بغزة من منخفض جوي قطبي يهدد مئات آلاف العائلات النازحة في القطاع خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وفي العراق لقي شخصان مصرعهما (رجل في السبعين وامرأة في الرابعة والعشرين)، وأصيب خمسة آخرون جراء سيول عنيفة اجتاحت مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، كما غمرت المياه منازل وأغلقت طرقا رئيسية في السليمانية وكركوك.

🌧️ طقس العراق : أمطار وسيول وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة .

🌧️ السيول تتسبب بقطع طريق بغداد – الموصل . pic.twitter.com/mUfUFxJKgB — متابعات 🌏 وتقارير ³¹³ (@Iraq213890) December 9, 2025

وتمكّنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ شخصين حاصرهما السيل داخل سيارتهما جنوب كركوك، مع توقعات بانحسار مؤقت للسيول الأربعاء، ثم عودة الأمطار الخميس والجمعة.

وفي قطاع غزة أطلقت الحكومة والدفاع المدني تحذيرا عاجلا من منخفض جوي قطبي عميق يبدأ الأربعاء ويستمر 3 أيام حاملا أمطارا غزيرة ورياحا عاتية، مما يشكّل خطرا حقيقيا على مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام بالية، وقد يؤدي إلى غرق الخيام وتجمّع المياه في مناطق النزوح العشوائي.

وناشدت الحكومة العالم التدخل الفوري لتوفير 300 ألف خيمة ووحدة إيواء في ظل الدمار الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية.

السعودية | أمطار غزيرة في جدة 🌧️

تصوير محمد السمهوري 📸 المزيد عبر منصة أنت الراصد على تطبيق طقس العرب pic.twitter.com/jTZ6xkV9B7 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 9, 2025

وفي السعودية أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارات حمراء وبرتقالية على مناطق واسعة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية، متوقعا أمطارا من غزيرة إلى شديدة الغزارة مع سيول وبرد ورياح قوية، وحث الدفاع المدني الجميع على تجنب الأودية وأماكن تجمع المياه.

أما الكويت فقد حذرت من أمطار رعدية وضباب كثيف يستمر حتى الأربعاء. وفي قطر صدر تحذير من ضباب كثيف ورياح نشطة. وفي مصر تتواصل الأمطار المتفاوتة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وفي سوريا تستمر حالة عدم الاستقرار الثلاثاء والأربعاء، ثم تتعمق الخميس لتشمل كامل الأراضي، بينما يشهد لبنان طقسا غائما مع أمطار متفرقة تشتد جنوبا وفي الشمال الشرقي مصحوبة ببرق ورعد وثلوج على ارتفاع 2000 متر ورياح نشطة مستمرة الأربعاء.

ودعت الجهات الرسمية في جميع تلك الدول المواطنين إلى التزام أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة واتباع تعليمات السلامة.