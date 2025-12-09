مواجهات بالضفة وسط اقتحامات إسرائيلية وتصعيد استيطاني مستمر

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامات بعدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، أطلق خلالها الجيش الرصاص وقنابل صوتية.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص. كما اندلعت مواجهات في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، تخللها إطلاق قنابل صوتية، دون وقوع إصابات، مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها دون اعتقالات.

واقتحم الجيش أيضا قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله دون اعتقالات أو مداهمات، كما اقتحم مدينة الظاهرية وبلدة بيت أمر بالخليل.

وفي شمال الضفة، شملت الاقتحامات بلدات السيلة الحارثية وقباطية وبرقين غرب وجنوب جنين. وأطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في بلدة تقوع واقتحم بلدة بيت فجار ببيت لحم.

من جانب آخر، أفادت منظمة البيدر الحقوقية بهدم موقع سكني لعائلة داوود البعران في منطقة "الديوك التحتا" غرب أريحا، إضافة إلى اعتداءات على أراض فلسطينية في قرية المنيا قرب كيسان شرق بيت لحم، حيث قام المستوطنون بحراثة الأراضي ضمن تحركات استيطانية متصاعدة.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1092 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 18 ألف شخص، وفق إحصائيات فلسطينية.