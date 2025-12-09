مقتل طاقم طائرة عسكرية روسية تحطمت شمال موسكو

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "آن 22" -اليوم الثلاثاء- في منطقة إيفانوفو، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق موسكو، ما تسبب بمصرع كل من كانوا على متنها، وفق السلطات التي لم تعلن حصيلة رسمية.

وقالت لجنة رسمية كُلفت بالتحقيق في الحادث إن "كل أفراد الطاقم الذين كانوا في الطائرة قضوا". وأوضحت أن تحقيقا قد فُتح في "انتهاك قواعد إعداد الرحلات الجوية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- إنها أرسلت فرق بحث وإنقاذ لموقع الحادث.

وقال مصدر في جهاز الإنقاذ لوكالة الأنباء الروسية (تاس) إن 7 أشخاص ربما كانوا في الطائرة.

وأوردت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة تحطمت في منطقة غير مأهولة "خلال رحلة تجريبية بعد أعمال تصليح".

ولم توضح السلطات الروسية -حتى الآن- ما إذا كان الحادث مرتبطا بالحرب مع أوكرانيا.