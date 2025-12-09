نصر الله يتهم عصفورة المدعوم من ترامب بسرقة انتخابات رئاسية هندوراس

اتهم المرشح الرئاسي في هندوراس سلفادور نصر الله السلطات الانتخابية ومنافسه نصري عصفورة بسرقة الانتخابات، بعد تقدّم الأخير -المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب– وفق النتائج الأولية بين المتنافسيْن ذوي الأصول الفلسطينية.

وقال نصر الله في تصريح على منصة "إكس" إن العملية الانتخابية تعرّضت لتلاعب في نظام الحاسب مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات.

واعتبر نصر الله أن الفارق الضئيل الذي تُظهره النتائج الأولية لصالح عصفورة لا يعكس الإرادة الشعبية.

وفي المقابل، أكد المجلس الوطني للانتخابات أن النتائج النهائية ستُعلن بدقة وتعبّر عن الإرادة الشعبية.

وكان ترامب قد اتهم سلطات هندوراس بمحاولة تغيير النتائج، ملوحا بأن أي تدخل في العملية الانتخابية سيكون ثمنه باهظا.

وتُحسم الانتخابات الرئاسية في هندوراس بجولة واحدة، ويكفي للفوز تحقيق أغلبية بسيطة من الأصوات.

فارق ضئيل

وبحسب بيانات الهيئة الانتخابية، ومع فرز 88% من الأصوات، حصل عصفورة على 40.19% متقدما بنحو 20 ألف صوت فقط على منافسه سلفادور نصر الله من الحزب الليبرالي، الذي نال 39.49%.

وأعلن مسؤولون انتخابيون أن مخالفات رُصدت في نحو 14% من بطاقات الاقتراع، مشيرين إلى أن هذه البطاقات ستخضع لمراجعة دقيقة قبل إعلان النتائج النهائية.

وتدخل الرئيس الأميركي في السباق بشكل مباشر، بدءا من إعلانه دعم عصفورة قبل يوم التصويت، مرورا باتهام السلطات المحلية بتزوير الانتخابات.

وهدد ترامب بشكل صريح بقطع المساعدات عن هندوراس إذا لم تأت النتائج بما يوافق اختياراته.