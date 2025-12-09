مادورو: فنزويلا نجحت في الصمود أمام التهديدات

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده نجحت في الصمود أمام ما وصفها بالتهديدات خلال الأسابيع الـ23 الماضية، معتبرا أن تماسك الشعب وتعاون القوات المسلحة كانا الأساس في مواجهة الضغوط الخارجية.

وقال مادورو -خلال اجتماع حكومي استثنائي- إن فنزويلا اليوم "أكثر وحدة من أي وقت مضى"، مضيفا أن الرد على محاولات زعزعة المسار الوطني سيكون دائما "بالشجاعة والهدوء".

وأشاد بما سمّاه "خط الدفاع عن الأرض والوطن" الذي مكّن البلاد من الحفاظ على سيادتها، موجها الشكر للشعب والقوات الأمنية على تماسكهما.

وتزامنت تصريحات مادورو مع انضمام 5600 جندي جديد إلى صفوف الجيش خلال مراسم أداء اليمين، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة التي نشرت أسطولا بحريا ضخما في منطقة الكاريبي، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات في العالم، تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات.

ونفذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 قاربا، أسفرت -بحسب التقارير- عن مقتل 87 شخصا على الأقل.

شبكة تهريب المخدرات

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة شبكة تهريب المخدرات المعروفة باسم "كارتل الشمس"، التي صنفتها مؤخرا كمنظمة إرهابية، في حين يرى مادورو أن التحركات العسكرية الأميركية هي "محاولة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على ثروات فنزويلا النفطية".

وخلال احتفال عسكري في قاعدة فويرتي تيونا، أكد الكولونيل غابرييل ريندون أن الجيش الفنزويلي "لن يسمح بأي غزو من قوة إمبريالية".

وتشير البيانات الرسمية إلى أن تعداد الجيش يبلغ نحو 200 ألف جندي، إضافة إلى 200 ألف عنصر من الشرطة.

وفي خضم التوتر، أعلنت منظمات حقوقية وفاة حاكم ولاية نويفا إسبارتا السابق، ألفريدو دياز، داخل السجن حيث كان محتجزا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ويعد دياز سادس معارض يموت في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وجرى اعتقاله ضمن حملة استهدفت معارضين عقب اضطرابات أعقبت الانتخابات الرئاسية التي منحت مادورو ولاية ثالثة وسط اتهامات واسعة بالتزوير.

ترامب يهدد بعمليات برية

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -السبت الماضي- أن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبا" تنفيذ عمليات برية ضد شبكات تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، بعد أن أدى نشر القوات الأميركية إلى انخفاض عمليات التهريب عبر البحر بنسبة 94%، حسب تعبيره.

وأكّد ترامب -خلال كلمة في مركز كينيدي التابع لوزارة الخارجية- أن بلاده "تعرف كل طريق وكل منزل وكل مكان" تعمل فيه شبكات التهريب، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستستهدف ما تبقى من مجموعات تهريب المخدرات.

ومن جانبه، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن العمليات ضد سفن التهريب ستتواصل "حتى النهاية"، ملوّحا باستهداف أي جهة تعمل لصالح "منظمة إرهابية" وتدخل المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأثارت الضربات الأميركية الأخيرة على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادي جدلا واسعا، وسط اتهامات لواشنطن بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء تحت غطاء مكافحة المخدرات.