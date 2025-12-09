أخبار|أوغندا

اللجنة الانتخابية بأوغندا تدين العنف ضد المعارضة وتطالب بتحقيق

Ugandan riot police officers use teargas to disperse supporters of presidential candidate Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine, of the National Unity Platform (NUP) party, during his campaign rally ahead of the general elections in Kampala, Uganda, December 8, 2025. REUTERS/Abubaker Lubowa
الشرطة الأوغندية تفرق تجمعا للمعارضة باستعمال الغاز المدمع (رويترز)
Published On 9/12/2025
آخر تحديث: 15:06 (توقيت مكة)

نددت لجنة الانتخابات الأوغندية بالاشتباكات العنيفة التي اندلعت خلال تجمّع انتخابي للمرشح الرئاسي روبرت كياغولاني سينتامو المعروف بـ"بوبي واين" في مدينة غولو شمالي البلاد يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، ووصفت الحادث بأنه "مؤسف وغير مبرر".

وكان بوبي واين زعيم حزب منصة الوحدة الوطنية اتهم حكومة الرئيس الحالي يوري موسيفيني باستخدام العنف لإسكات أنصاره قبيل الانتخابات العامة المقررة عام 2026، قائلا إن "مجموعات مأجورة هاجمت أنصارنا، اعتدت عليهم، خرّبت معدات الصوت وسرقت ممتلكات، في حين لا يزال أحد سائقي الحملة فاقدا للوعي".

وفي بيان أصدره رئيس اللجنة الانتخابية القاضي بياباكاما موغيني سيمون أمس الاثنين أعربت اللجنة عن أسفها لوقوع هذه الأحداث بعد أيام قليلة من اجتماع موسع جمع وكلاء جميع المرشحين الرئاسيين مع قيادة الشرطة الأوغندية، حيث جرى التأكيد على الالتزام بحملات سلمية تحترم القانون.

وأكد البيان أن ما جرى في غولو يتعارض مع التعهدات السابقة ويقوض مصداقية العملية الانتخابية، مشددا على أن العنف يهدد قدرة البلاد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

WAKISO, UGANDA - SEPTEMBER 24: Bobi Wine addressing the press after being nominated for presidential elections 2026 at the Electoral Commission offices in Lweza on September 24, 2025 in Wakiso District, Uganda. Uganda's next general election is scheduled to be held on January 12, 2026. Nominations are taking place to determine challengers to President Yoweri Museveni, who at age 80 is seeking to remain in office as the presidential nominee for the National Resistance Movement (NRM), the governing party he has led since ousting the former military regime during an armed uprising in 1986. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
زعيم المعارضة الأوغندية روبرت كياغولاني سينتامو المعروف بـ"بوبي واين" (غيتي)

دعوة للتحقيق والمساءلة

وطالبت لجنة الانتخابات الشرطة الأوغندية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث وضمان محاسبة جميع المتورطين وفق القانون، كما دعت قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واستخدام وسائل "قانونية وإنسانية متناسبة" عند فرض الالتزام بالتعليمات الانتخابية.

ومن المقرر أن تشهد أوغندا انتخابات رئاسية عام 2026 يتنافس فيها بوبي واين عن حزب منصة الوحدة الوطنية، والرئيس يوري موسيفيني ممثلا لحركة المقاومة الوطنية الحاكمة.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

