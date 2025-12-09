الجنائية الدولية: السجن 20 عاما بحق علي كوشيب أحد أكبر قادة "الجنجويد"

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء حكما بعقوبة السجن 20 عاما على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" أحد أكبر قادة "مليشيا الجنجويد" السودانية، والمدان بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان قبل أكثر من عقدين.

والشهر الماضي، طالب ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بالسجن المؤبد للقيادي السابق في مليشيا الجنجويد علي كوشيب.

وذكر ممثلو الادعاء أن كوشيب (76 عاما) ارتكب جرائم مثل القتل وإصدار أوامر إلى آخرين بارتكاب جرائم جماعية.

وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على المتهم إن الأخير استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين.

وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.

وكان علي كوشيب سلّم نفسه طواعية إلى سلطات أفريقيا الوسطى، قبل أن يُنقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 9 يونيو/حزيران 2020، حيث بدأت إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية.

وكان القيادي السابق في مليشيا الجنجويد مطلوبا للمحكمة إلى جانب الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وفي وقت سابق، ادعى كوشيب أنه "ضحية خطأ في تحديد الهوية"، وأنه ليس كوشيب المطلوب للمحكمة.