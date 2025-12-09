استهداف محيط مطار المزة في دمشق بـ3 قذائف مجهولة المصدر

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن محيط مطار المزة العسكري بدمشق استهدف بـ 3 قذائف مجهولة المصدر، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال المصدر العسكري إن الجهات المختصة انتشرت في محيط مطار المزة العسكري وبدأت التحقيقات لتحديد مصدر القذائف.

وكانت قناة الإخبارية السورية ذكرت أن أصوات انفجارات دوّت في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وأنه يجري التحقق من طبيعتها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن والشرطة وكذلك سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، ولم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار.

والشهر الماضي، أصيبت امرأة جراء انفجار وقع في حي المزة 86 بدمشق، بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.