أصوات انفجارات في منطقة المزة بدمشق والشرطة تتحقق من طبيعتها

ذكرت قناة الإخبارية السورية أن أصوات انفجارات دوّت في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، وأنه يجري التحقق من طبيعتها.

وأضافت القناة، على حسابها في إكس، أن قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة بدمشق.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن والشرطة وكذلك سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، ولم تتضح حتى الآن ملابسات الانفجار.

والشهر الماضي، أصيبت امرأة جراء انفجار وقع في حي المزة 86 بدمشق، بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.