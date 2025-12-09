أخبار|نيجيريا

طلاب نيجيريون يلتقون أسرهم بعد معاناة الاختطاف

Rescued schoolchildren from St. Mary's School arrive at the Niger State Government House after being freed from captivity following their abduction by gunmen, in Minna, Nigeria, December 8, 2025. REUTERS/Marvellous Durowaiye
وصل الأطفال الذين تم إنقاذهم من مدرسة القديس ماري إلى مقر حكومة ولاية النيجر في مدينة مينا بنيجيريا، في الثامن ديسمبر/كانون الأول 2025 (رويترز)
Published On 9/12/2025
|
آخر تحديث: 17:24 (توقيت مكة)

حفظ

قالت "الجمعية المسيحية في نيجيريا" إن نحو 100 طفل من تلاميذ مدرسة القديس ماري الكاثوليكية الذين أُفرج عنهم من قبضة مسلحين يستعدون للقاء أسرهم بعد خضوعهم لفحوصات طبية في ولاية النيجر وسط البلاد.

جاء ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي التي شهدتها نيجيريا منذ أكثر من عقد حين اقتحم مسلحون المدرسة الداخلية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني واختطفوا أكثر من 300 تلميذ و12 موظفا، بينما تمكن 50 من الأطفال من الفرار ولا يزال أكثر من 100 في عداد المفقودين.

Police and government officials walk past St. Mary's Catholic Primary and Secondary School where gunmen on Friday abducted children and staff in Papiri community, Nigeria, Tuesday, Nov.25, 2025. (AP Photo/Yunusa Umar )
عناصر شرطة ومسؤولون حكوميون قرب مدرسة القديس ماري الكاثوليكية بمنطقة بابيري بنيجيريا (أسوشيتد برس)

وأوضح المتحدث باسم الجمعية دانيال أتوري أن الأطفال في طريقهم من مدينة مينا إلى قرية بابيري حيث ينتظرهم أولياء أمورهم، في حين قال أحد الآباء إنه تلقى اتصالا للذهاب إلى المدرسة لاستقبال ابنه البالغ من العمر 15 عاما معربا عن أمله ألا يتكرر هذا المشهد.

وعلى الرغم من الارتياح الشعبي لإطلاق سراح الطلاب فقد أثارت العملية تساؤلات واسعة حول كيفية تنفيذها، إذ لم يكشف الرئيس بولا تينوبو ولا المسؤولون الحكوميون ما إذا كان الإفراج قد تم عبر مفاوضات أو دفع فدية أو عملية أمنية.

epa12545995 A member of the security forces takes photos of St. Mary's Private Catholic School signage in Papiri, Niger State, Nigeria, 24 November 2025. Fifty of the 303 schoolchildren abducted from the school have escaped captivity and reunited with their families, according to the Christian Association of Nigeria (CAN). EPA/AFOLABI SOTUNDE
أحد أفراد قوات الأمن يلتقط صورا للوحة مدرسة القديس ماري الكاثوليكية الخاصة في بابيري بولاية النيجر (الأوروبية)

وأكد مسؤول رفيع أن التفاصيل تُحجب لأسباب أمنية خشية التأثير على جهود تحرير من لا يزالون محتجزين، في حين تنفي الحكومة بشكل متكرر دفع فدية للخاطفين وسط تضارب في الأرقام بشأن عدد المفقودين إذ أعلن تينوبو أن 115 طالبا ما زالوا مفقودين بينما قالت الجمعية المسيحية إن العدد يصل إلى 153 طالبا و12 معلما.

تصميم خاص خريطة نيجيريا
خريطة نيجيريا (الجزيرة)

وأكد مسؤولون في ولاية النيجر أن الأطفال المحررين خضعوا لفحوصات طبية، في حين أوضحت تيريزا باما المسؤولة الميدانية في اليونيسيف أن الطلاب سيحصلون على دعم نفسي من خبراء الصحة العقلية وأن المعلمين والمجتمعات المحلية سيخضعون لتدريب للتعامل مع الأطفال الذين عانوا من الصدمات، مشيرة إلى أن أسبوعين في الأسر كافيان لترك آثار نفسية عميقة تحتاج إلى معالجة.

إعلان
المصدر: رويترز

إعلان