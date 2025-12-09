خطط أميركية "لليوم التالي" في حال الإطاحة برئيس فنزويلا

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على خطط لليوم التالي في حال الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في ظل ضغوط أميركية متصاعدة على كراكاس، سياسيا وعسكريا.

وأضافت الشبكة أن الخطط تجري صياغتها بهدوء وسرية شديدة وتشمل خيارات لملء فراغ السلطة.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة "فوكس نيوز" إن هناك ضغطا على الرئيس ترامب للوفاء بما وعد به، وهو القضاء على عصابات تهريب المخدرات الأجنبية.

وأضافت ليفيت أن الرئيس مادورو "يدفع حاليا ثمن سماحه للمجرمين بالهجرة إلى أميركا"، مشيرة إلى أن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بتدمير عصابات المخدرات الأجنبية، وهو يفي بوعده، حسب قولها.

ويتصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة التي نشرت أسطولا بحريا ضخما في منطقة الكاريبي -بما في ذلك أكبر حاملة طائرات بالعالم- تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات.

ونفذت القوات الأميركية ضربات ضد أكثر من 20 قاربا أسفرت -بحسب التقارير- عن مقتل 87 شخصا على الأقل.

وتتهم واشنطن مادورو بقيادة شبكة تهريب المخدرات المعروفة باسم "كارتل الشمس"، والتي صنفتها مؤخرا منظمة إرهابية، في حين يرى مادورو أن التحركات العسكرية الأميركية هي محاولة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على ثروات فنزويلا النفطية.